Coronavirus Sicilia, bollettino 12 novembre: 546 nuovi casi, la situazione a Palermo

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus in Sicilia, aggiornati ad oggi, venerdì 12 novembre 2021, relativi ai contagi da Covid-19 nell'Isola

Sono 546 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte dei 23.109 tamponi processati con il tasso di positività che si attesta al 2,3%. Gli attuali positivi salgono dunque a quota 8.985, di cui 8.627 in isolamento domiciliare. Risulta invece stabile la situazione negli ospedali dove si registrano 308 ricoverati Covid; in terapia intensiva invece sono 50 i posti letto occupati (+3).