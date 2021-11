Coronavirus Sicilia, bollettino 11 novembre: 604 nuovi casi, reggono gli ospedali

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus in Sicilia, aggiornati ad oggi, giovedì 11 novembre 2021, relativi ai contagi da Covid-19 nell'Isola

Torna a salire il numero di contagli nell'Isola, con 604 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Sono 26.251 i tamponi processati con il tasso di positività che si attesta al 2,3%. Gli attuali positivi salgono dunque a quota 8.859, di cui 8.491 in isolamento domiciliare. Risulta invece stabile la situazione negli ospedali dove si registrano 321 ricoverati Covid in area medica con l'aumento di una sola unità rispetto a ieri; in terapia intensiva invece sono 47 i posti letto occupati (-3), con un ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore.