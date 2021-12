Coronavirus Sicilia, bollettino 10 dicembre 2021: 1.143 contagi, ricoveri in aumento

I dati legati all'emergenza epidemiologica da coronavirus in Sicilia, con il bollettino aggiornato a venerdì 10 dicembre 2021

Il report odierno del ministero della Salute certifica il rialzo dei casi e la Sicilia segue il trend nazionale tornando sui 1.143 nuovi contagi. i tamponi processati sono stati 32.502 e la positività è del 3,5%. In diminuzione rispetto a ieri, con un netto incremento dei test esitati. I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari degli ospedali sono 346 (in aumento rispetto ai 339 di ieri), altri 46 pazienti sono in terapia intensiva (ieri 48) con tre nuovi ingressi, per un totale di 392 ospedalizzati (ieri 387). In isolamento domiciliare ci sono 14.715 cittadini. Il totale degli attuali positivi tocca così quota 15.107 in netto aumento rispetto ai 14.543 di ieri. In 573 sono stati dichiarati guariti (il totale da inizio pandemia è di 309.536). I decessi riportati sono sei, ma la Regione puntualizza che cinque si riferiscono a ieri e uno all'8 dicembre (sono 7.268 le vittime complessive).