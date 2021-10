Coronavirus Italia, il bollettino di lunedì 1 ottobre: 1.612 nuovi casi, 37 i morti

La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo diramato lunedì 4 ottobre 2021

E' di 1.612 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di oltre 122.214 tamponi effettuati, con un indice di positività che si attesta sull'1,31% . Dall'inizio dell'emergenza sono 4.683.646 i contagiati e 131.068 le vittime. I guariti sono 4.460.482, 2.446 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 92.096 positivi al covid-19, 871 in meno di ieri. Sono attualmente 3.032 i pazienti ricoverati con sintomi (+41 da ieri), mentre in terapia intensiva si contano 437 persone (+6). Di seguito il dettaglio.