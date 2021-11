Coronavirus Italia, il bollettino dell’11 novembre: 8.569 nuovi contagi, 67 i decessi

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, giovedì 11 novembre 2021

Sono 8.569 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi 11 novembre 2021 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, su un totale di 595.812 tamponi tra antigenici e molecolari. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 67 decessi (contro i 60 di ieri) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 132.618. In terapia intensiva sono ricoverati 422 pazienti (-1, con 37 ingressi nelle ultime 24 ore), mentre i guariti sono 4.569. Tasso di positività all'1,4%. Salgono i ricoveri nei reparti ordinari: +62.