Coronavirus Italia, il bollettino dell’11 gennaio: 220.532 nuovi casi, 294 decessi

I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute martedì 11 gennaio 2022

Sono 220.532 i nuovi casi di coronavirus e 294 i morti registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagi da Covid-19 in Italia. 265.222 i tamponi processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari al 17,1%. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 7.774.876 persone mentre ne sono morte 139.559. I guariti in totale sono 5.500.938, 90.456 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 2.134.139 persone positive al covid, 129.542 in più di ieri. Sono 256 gli ingressi in terapia intensiva con coronavirus in 24 ore che portano il totale dei ricoverati a 3.202. Al netto dei dimessi oggi in rianimazione ci sono undici pazienti in più. Aumentano i ricoverati con sintomi che sono 798 in più e portano il totale dei pazienti nei reparti covid a 18.744.