Coronavirus Italia, il bollettino del 7 gennaio: 108.304 nuovi casi, 223 i decessi

I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute venerdì 7 gennaio 2022

Sono 108.304 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 219.441 di ieri. Si registrano 223 vittime, rispetto alle 198 di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus in Italia. I tamponi effettuati sono 492.172, con un indice di positività che raggiunge il 22%. Gli attualmente positivi sono 1.674.071, in aumento di 80.492 unita' rispetto a ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.499, 32 in piu' di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.591, 764 in piu' di ieri.