Coronavirus Italia, il bollettino del 6 ottobre: 3.235 nuovi casi, 39 i decessi

La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo diramato mercoledì 6 ottobre 2021

E' di 3.265 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di oltre 301.773 tamponi effettuati, con un indice di positività che si attesta sull'1%. Scendono i ricoverati con sintomi, -96 rispetto a ieri per un totale di 2.872 pazienti ricoverati nei reparti non critici. Giù anche le terapie intensive, -18 per un totale di 415 persone ricoverate. Gli attualmente positivi al virus sono 88.247 (-2.052), 5.245 le persone guarite nelle ultime 24 ore, , sono invece 39 le nuove vittime registrate. Di seguito il dettaglio completo.