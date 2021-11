Coronavirus Italia, il bollettino del 5 novembre: 6.764 nuovi casi, 51 i decessi

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, venerdì 5 novembre 2021

Sono 6.764 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi 5 novembre 2021 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, su un totale di 543.414 tamponi analizzati (antigenici e molecolari). I contagi dunque continuano a crescere e il tasso di positività sale leggermente all'1,2%. In lieve aumento anche i ricoveri. Gli ingressi giornalieri sono 37 (contro i 36 di giovedì), mentre i ricoveri con sintomi nei reparti ordinari sono 3.124, cioè 79 in più rispetto al giorno precedente. I casi attivi sono invece 90.356 (+2.980). Gli ingressi giornalieri sono 37 (contro i 36 di giovedì), mentre i ricoveri con sintomi nei reparti ordinari sono 3.124, cioè 79 in più rispetto al giorno precedente. I casi attivi sono invece 90.356 (+2.980). Si registrano inoltre altri 51 nuovi decessi, che portano il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza a 132.334.