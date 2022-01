Coronavirus Italia, il bollettino del 5 gennaio: 189.109 nuovi casi, 231 i decessi

I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute mercoledì 5 gennaio 2022

Sono 89.109 i nuovi casi da Coronavirus registrati quest'oggi, mecoledì 5 gennaio in Italia. Il nuovo numero di positivi è stato riscontrato a fronte di 1.094.255 tamponi effettuati con il tasso di positività chebalza dal 13,9% al 17,3%. I decessi sono 231 (ieri 259), per un totale di 138.276 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sempre in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in più (ieri +41) con 132 ingressi del giorno, e salgono a 1.428, mentre i ricoveri ordinari sono 452 in più (ieri +579), 13.364 in totale.