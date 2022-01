Coronavirus Italia, il bollettino del 3 gennaio: 68.052 nuovi casi, 140 i decessi

I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute lunedì 3 gennaio 2022

Sono 68.052 nuovi casi da Coronavirus registrati nelle nelle ultime 24 ore in Italia, su 445.321 i tamponi analizzati, tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività di oggi è al 15,3%, in calo rispetto al 21,9% di ieri, domenica 2 gennaio 2022. In aumento i ricoveri in area medica (+577) e nelle terapie intensive (+32). Guarite 13.379 persone. Sono 1.351 i pazienti in terapia intensiva, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 103. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.333, cioè 577 in più rispetto a domenica. Aumentano gli attuali positivi: sono 54.515 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.125.052.