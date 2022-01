Coronavirus Italia, il bollettino del 29 gennaio: 143.898 nuovi casi, 378 i decessi

I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute venerdì 28 gennaio 2022

Sono 143.898 i nuovi contagi registrati in Italia oggi, giovedì 27 gennaio 2022, con 1.051.288 tamponi processati tra antigenici e molecolari, il tasso di positività giornaliero si attesta sul 13,7%, mentre i nuovi decessi comunicati sono 378. Ancora in calo i ricoveri dopo la lieve flessione registrata ieri: scendono sia i pazienti nei reparti ordinari (-57, per un totale di 19.796) che le terapie intensive (-15). Sono stati 126 gli ingressi nei reparti di area critica nelle ultime 24 ore. In discesa anche la curva delle diagnosi: tra lunedì e venerdì sono stati accertati 735.011 nuovi casi contro gli 855.630 della settimana precedente. Sono 2.668.828 le persone attualmente positive al virus in Italia (-37.625).