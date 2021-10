Coronavirus Italia, il bollettino del 27 ottobre: 4.598 nuovi casi, 50 i morti

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, mercoledì 27 ottobre: contagi, decessi, terapie intensive

Continua a crescere la curva epidemica in Italia. Sono 4.598 i nuovi casi su 468.104 tamponi, 50 i decessi. Il tasso di positività passa all'1% (+0,3% rispetto a ieri). I guariti sono 4.226. I pazienti in terapia intensiva per Covid sono 341 (come ieri), con 27 ingressi giornalieri (ieri 37). Crescono i ricoveri ordinari, in rialzo da alcuni giorni: sono 11 in più (ieri +25) e 2.615 in tutto.