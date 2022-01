Coronavirus Italia, il bollettino del 27 gennaio: 155.697 nuovi casi, 389 i decessi

I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute giovedì 27 gennaio 2022

Sono 155.697 i nuovi contagi registrati in Italia oggi, giovedì 27 gennaio 2022, con 1.039.756 tamponi processati tra antigenici e molecolari, il tasso di positività giornaliero si attesta sul 15%, mentre i nuovi decessi comunicati sono 389. In lieve calo la pressione ospedaliera: rispetto a ieri ci sono 148 pazienti in meno nei reparti ordinari, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 1.645 (-20) con 125 ingressi nelle ultime 24 ore. Serviranno però dati più solidi per capire se si tratta di un trend o se invece gli ospedalizzati torneranno a salire. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 165.779 guariti. In lieve calo il numero degli attualmente positivi (-10.128), le persone in isolamento restano però oltre 2,7 milioni.