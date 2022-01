Coronavirus Italia, il bollettino del 26 gennaio: 167.206 nuovi casi, 426 i decessi

I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute mercoledì 26 gennaio 2022

Sono 167.206 i nuovi contagi registrati in Italia oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, con 1.097.287 tamponi processati tra antigenici e molecolari, il tasso di positività giornaliero è del 15,2%. Sono 426 le nuove vittime riegistrate nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino coronavirus diramato dal Ministero della Salute, e il totale dall'inizio della pandemia arriva a 144.770. Sul fronte degli ospedali, calano sia i pazienti in terapia intensiva (-26) sia i ricoverati con sintomi (-36). In particolare oggi sono 1.665 i posti occupati in rianimazione con 123 nuovi ingressi.