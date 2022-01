Coronavirus Italia, il bollettino del 24 gennaio: 186.740 nuovi casi, 468 i decessi

I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute martedì 25 gennaio 2022

Sono 186.740 i nuovi contagi registrati in Italia oggi, martedì 25 gennaio 2022, con 1.397.245 tamponi processati tra antigenici e molecolari, il tasso di positività giornaliero è del 13,3%. I ricoverati in Italia sono 20.027, 165 in più da ieri, 1.694 in terapia intensiva, 9 in più quelle occupate, con 130 nuovi ingressi in 24 ore. I positivi sono 2.689.166 in Italia.