Coronavirus Italia, il bollettino del 21 gennaio: 179.106 nuovi casi, 373 le vittime

I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute venerdì 21 gennaio 2022

Sono 179.106 i nuovi contagi registrati oggi, venerdì 21 gennaio 2022 in Italia, 373 i decessi. Il numero di tamponi, tra antigenici e molecolari, effettuato nelle ultime 24 ore è di 1.117.553 . Tasso di positività che si attesta al 16,02%, in lieve diminuzione rispetto al 17% di ieri. Questi i dati diramati dal Ministero della Salute nel consueto Bollettino Covid-19 quotidiano. Gli attuali positivi nel nostro Paese arrivano a quota 2.695.703, con un incremento di 13.689 unità. Aumentano sensibilmente gli ingressi in terapia intensiva con 9 i letti occupati in più rispetto a ieri, ma diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari -174. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 9.603.856 mentre i morti sono 142.963.