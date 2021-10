Coronavirus Italia, il bollettino del 19 ottobre: 2.697 nuovi casi, 70 i morti

I dati, aggiornati ad oggi martedì 19 ottobre, relativi alla situazione epidemiologica in Italia

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore in Italia. Nel nostro paese sono stati effettuati 662.000 tamponi e individuati 2.697 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 74.546, circa 2.000 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 70 persone affette da Coronavirus per un totale di 131.655 decessi dall'inizio dell'epidemia.