Coronavirus Italia, il bollettino del 19 gennaio: 192.320 nuovi casi, 380 le vittime

I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute mercoledì 19 gennaio 2022

Sono 192.320 i nuovi casi Covid-19 e 380 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dal bollettino diramato dal Ministero della Salite, sull'emergenza da Coronavirus. Si registrano 1.181.889 tamponi Covid effettuati in più nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività che si stabilizza sul 16,3%. I ricoverati sono 52 in più di ieri, per un totale di 19.500 persone mentre in terapia intensiva si registra un lieve calo del ricoveri (-27) per un totale di 1.688 ricoverati con 134 ingressi del giorno. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 142.205. Il totale degli attualmente positivi è di 2.626.590 persone mentre 2.605.402 sono in isolamento domiciliare.