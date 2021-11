Coronavirus Italia, il bollettino del 18 novembre: 10.638 nuovi contagi, 69 decessi

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, giovedì 18 novembre 2021

Sono 10.638 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi 18 novembre 2021 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, su un totale di 625.774 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari all'1,7%. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera sono 55 gli ingressi di pazienti covid in terapia intensiva in 24 ore, che portano il totale dei ricoverati a 503, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Al netto dei dimessi in terapia intensiva ci sono 17 pazienti in più di ieri. Salgono anche i ricoverati con sintomi, 28 in più, che portano il totale a 4.088.