Coronavirus Italia, il bollettino del 17 novembre: 10.172 nuovi contagi, 72 decessi

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, mercoledì 17 novembre 2021

Sono 10.172 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi 17 novembre 2021 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, su un totale di 537.765 tamponi, con un tasso positività dell'1,89%. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 4.060 (ieri 3.970), con un incremento di 90 persone rispetto a ieri, mentre sono 486 i ricoverati in terapia intensiva ( + 5) con 39 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.623.192 i guariti (+ 6.406 ) e 127.085 gli attualmente positivi ( + 3.689).