Coronavirus Italia, il bollettino del 15 gennaio 2021: 16.146 nuovi contagi, 477 i decessi

E’ di 16.146 il totale dei nuovi contagi registrato nelle ultime 24 ore in Italia.

Secondo il bollettino del ministero della salute oggi si registrano 16.146 nuovi contagi e 477 decessi in Italia, per un totale di 81.325. 22.841 il totale dei ricoverati, -269 rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 2.522. In isolamento domiciliare 532.705, in diminuzione di 3.008 casi. Il totale degli attualmente positivi nel Paese è di 558.068

1.713.030 il totale di persone tra dimessi e guariti, in aumento di 18.979 unità. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 273.506 per un totale di 28.734.210.