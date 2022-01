Coronavirus Italia, il bollettino del 13 gennaio: 184.615 nuovi casi, 316 i decessi

I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute giovedì 13 gennaio 2022

Sono 184.615 i nuovi casi su 1.181.17 tamponi (antigenici e molecolari) che portano il tasso di positività ad attestarsi sul 15,6%, 316 i decessi. Questi i dati del bollettino di oggi, giovedì 13 gennaio 2022, diramato dal Ministero della Salute. In aumento i ricoverati con sintomi (+339), ma non le terapie intensive (-1) che anzi scendono per il secondo giorno consecutivo.