Coronavirus Italia, il bollettino del 12 gennaio: 196.224 nuovi casi, 313 i decessi

I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute mercoledì 12 gennaio 2022

Sono 196.224 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore e 313 i morti. I tamponi effettuati in più rispetto a ieri sono 1.190.567 con un tasso di positività del 16,4%. Questo è quanto emerge dal bollettino nazionale diramato dal Ministero della Salute oggi, mercoledì 12 gennaio 2022. Sul fronte ospedalieri sono 242 i ricoverati in più da ieri positivi al Covid mentre sono in lieve calo (-8) i ricoveri in terapia intensiva. Emerge dai dati aggiornati sull'emergenza. In totale i ricoverati con sintomi sono 17.309, i ricoverati in terapia intensiva sono 1.669 con 156 ingressi del giorno.