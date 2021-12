Coronavirus Italia, bollettino 8 dicembre 2021: 17.959 nuovi casi, 86 i decessi

I dati legati al bollettino epidemiologico relativo all'emergenza sanitaria da coronavirus in Italia, aggiornato a mercoledì 8 dicembre 2021

Sono 17.959 i nuovi contagi da Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, su 564.698 tamponi con il tasso di positività che sale al 3,2%. Sono invece 791 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.099 (+21). I decessi registrati nella giornata odierna sono 86.