Coronavirus Italia, bollettino 3 dicembre 2021: 17.030 nuovi casi, 74 i decessi

I dati legati al bollettino epidemiologico relativo all'emergenza sanitaria da coronavirus in Italia, aggiornato a venerdì 3 dicembre 2021

Sono 17.030 i nuovi contagi da Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, su 588.445 tamponi con il tasso di positività che sale al 2,9%. Sono invece 708 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 10 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 60. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.385, ovvero 87 in più rispetto a ieri.