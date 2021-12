Coronavirus Italia, bollettino 22 dicembre 2021: 36.293 contagi, 146 i decessi

I dati legati all'emergenza epidemiologica da coronavirus in Italia, con il bollettino aggiornato a mercoledì 22 dicembre 2021

Sono 36.293 i nuovi casi di coronavirus e 146 morti in 24 ore, invece 779.303 i tamponi, tra molecolari e antigenici, eseguiti in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari al 4,7%. Questi i dati secondo il Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 5.472.469 persone mentre le vittime salgono a 136.077. I guariti sono 4.933.663, 17.595 in 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 402.729 persone positive al coronavirus, 18.585 in più di ieri. 92 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore che portano il totale dei ricoverati a 1.010. Un dato che, al netto dei dimessi, fa comunque registrare una diminuzione dei pazienti in rianimazione, due in meno di ieri. Aumentano invece i ricoverati con sintomi che sono 163 in più di ieri: il totale dei pazienti nei reparti covid sale così a 8.544.