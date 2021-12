Coronavirus Italia, bollettino 17 dicembre 2021: 28.632 nuovi casi e 120 decessi

I dati legati all'emergenza epidemiologica da coronavirus in Italia, con il bollettino aggiornato a venerdì 17 dicembre 2021

Sono 28.632 i nuovi casi registrati oggi in Italia, con 120 nuovi decessi, secondo il bollettino Covid di oggi, venerdì 17 dicembre 2021, sulla situazione dell'epidemia di coronavirus in Italia. Sono 669.160 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari al 4,3%. Continua a salire in modo lento ma costante la pressione sugli ospedali: i ricoverati con sintomi aumentano di 182 unità (un dato in rapida crescita), più lenta la crescita dei pazienti in terapia intensiva (+6)