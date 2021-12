Coronavirus Italia, bollettino 15 dicembre 2021: 23.195 nuovi casi e 129 morti

I dati legati all'emergenza epidemiologica da coronavirus in Italia, con il bollettino aggiornato a mercoledì 15 dicembre 2021

Sono 23.195 i nuovi casi registrati oggi in Italia, con 129 nuovi decessi, secondo il bollettino Covid di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, sulla situazione dell'epidemia di coronavirus in Italia. I tamponi processati sono in tutto 634.638, con il tasso di positività che sale al 3,7% rispetto al 2,7% di ieri. Ancora in aumento i numeri relativi alle terapie intensive: in totale sono 870, 7 in più rispetto al giorno precedente, con 84 ingressi del giorno. Crescono anche i ricoveri ordinari: 7.309 in tutto, 146 in più rispetto a ieri.