Coronavirus Italia, bollettino 14 dicembre 2021: 20.677 nuovi casi e 120 decessi

I dati legati all'emergenza epidemiologica da coronavirus in Italia, con il bollettino aggiornato a martedì 14 dicembre 2021

Sono 20.677 i nuovi contagi da Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, su 776mila tamponi. I decessi nella giornata odierna sono 120 con il totale delle vittime dall'inizio della pandemia che sale a 134.789. I dimessi guariti in totale sono 4.826.443. I pazienti in terapia intensiva sono 863, sette in più rispetto a lunedì 13 dicembre. I ricoverati con sintomi sono 7.163. Gli attualmente positivi in Italia sono 297.394. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 5.258.886.