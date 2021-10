Coronavirus Italia, bollettino 13 ottobre: 2.772 nuovi casi, 37 le vittime

I dati legati all'emergenza epidemiologica da coronavirus in Italia, con il bollettino aggiornato a mercoledì 13 ottobre 2021

È di 2.772 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di quasi 279mila tamponi effettuati, con un indice di positività che risale all'1%. Le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 131.421. I ricoveri ordinari sono 2.552, quelli in terapia intensiva 367. Di seguito il dettaglio completo.