Coronavirus Italia, bollettino 12 ottobre: 2.494 nuovi casi, 49 le vittime

I dati legati all'emergenza epidemiologica da coronavirus in Italia, con il bollettino aggiornato a martedì 12 ottobre 2021

È di 2.494 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di oltre 315.285 tamponi effettuati, con un indice di positività che si attesta sull'0,9%. Dall'inizio dell'emergenza sono 4.704.318 le persone che sono state contagiate dal covid-19 mentre le vittime sono 131.384. I guariti ad oggi sono 4.490.388, 3.997 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 82.546 al coronavirus, 1.560 in meno di ieri. Di seguito il dettaglio completo.