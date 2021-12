Coronavirus Italia, bollettino 10 dicembre 2021: 20.497 nuovi casi, 118 i decessi

I dati legati all'emergenza epidemiologica da coronavirus in Italia, con il bollettino aggiornato a venerdì 10 dicembre 2021

Sono 20.497 i nuovi contagi da Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, su 716.287 tamponi con il tasso di positività che oggi scende al 2,86% (ieri era al 4%). Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 134.669. I dimessi guariti in totale sono 4.787.453. I pazienti in terapia intensiva sono 816, cinque in più rispetto a giovedì 9 dicembre, con 79 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi 150 in più rispetto al giorno prima. Gli attualmente positivi in Italia sono 263.148. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 5.185.270.