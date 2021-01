Coronavirus, in Sicilia calano i contagi. Musumeci: “Nel weekend torneremo in zona arancione se…”

“La zona rossa non è stata un capriccio ma una necessità”.

Lo ha detto Nello Musumeci. Intervistato ai microfoni di ‘Oggi è un altro giorno’, in onda su Rai 1, il presidente della Regione siciliana ha fatto il punto della situazione contagi nell’Isola. Fino al prossimo 31 agosto, la Sicilia resterà in zona rossa. “Pensate che eravamo arrivati a 1.970 contagi e 40 decessi in un giorno. Siamo alla seconda e ultima settimana di questo provvedimento e per fortuna i dati cominciano a essere incoraggianti, anche se il numero dei morti rimane purtroppo ancora alto. Io sono fiducioso: se il calo dovesse restare costante alla fine di questa settimana potremmo lasciare la zona rossa e tornare a ‘respirare’ nella zona arancione”, sono state le sue parole.

VACCINI – “Vaccini somministrati a chi non ne aveva ancora diritto? Lasciamo che sia la magistratura a indagare ma noi, intanto, avviamo anche degli accertamenti. L’assessore alla Salute Razza ha disposto gli accertamenti in due casi e se le notizie di stampa dovessero risultare fondate saranno individuate le responsabilità. Se gli eventuali responsabili saranno individuati tra il personale della Regione, inoltre, scatteranno le sanzioni ma in ogni caso la nostra è una condanna assoluta senza se e senza ma. La riduzione di vaccini? Abbiamo il dovere di pretendere il rispetto delle norme contrattuali: in Italia ci sono tre stabilimenti Pfizer, uno dei quali a Catania, sono convinto che a estremi rimedi bisognerebbe ricorrere con la requisizione di una parte della produzione”, ha concluso Musumeci.

Nel corso dell’ultima settimana, nell’Isola la curva dei contagi sta calando. Negli ultimi sette giorni sono stati registrati 9.023 casi di positività al Covid-19, mentre nei sette giorni precedenti erano stati 12.674.