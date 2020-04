Coronavirus, il dramma di Fabregas: “Mia bisnonna positiva, difficile possa farcela”

Il dramma di Cesc Fabregas.

Il centrocampista del Monaco sta lottando in prima linea contro il Coronavirus. Lo spagnolo, infatti, pochi giorni fa ha deciso di aiutare la casa di cure Verge del Remei nella città di Arenys de Munt nella Catalogna, profondamente colpito dalla pandemia. Il 70% degli anziani lì residenti, infatti, è risultato positivo al tampone. Il resto, proprio grazie all’aiuto economico di Fabregas, è stato trasferito in un hotel a tre stelle, dove potrà trascorrere un soggiorno curativo, nella speranza di essere scampati al contagio.

Tra gli anziani risultati positivi, però, c’è anche la bisnonna del calciatore spagnolo. “Ha 95 anni e purtroppo ha contratto il Coronavirus. Il 70% di coloro che, come lei, si trovavano nella medesima residenza anziani è risultato positivo, mentre abbiamo prelevato il resto e lo abbiamo trasferito in un hotel. La cosa peggiore è non poter stare con lei e abbracciarla. Spero che ce la faccia, ma sappiamo che sarà difficile“, ha raccontato Fabregas con commozione ai microfoni di La Sexta.

Un dramma che, purtroppo, in queste settimane ha accomunato diversi paesi. Anche l’Italia, infatti, conta un ingente numero di contagi e decessi legati alla diffusione del Coronavirus nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) per anziani delle varie regioni.

