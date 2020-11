Coronavirus, Governo pensa a nuovo DPCM A Natale? Ecco tutti i possibili scenari

Possibile nuovo DPCM, a partire dal prossimo 3 dicembre, per “un Natale responsabile e rigoroso“.

In attesa di conoscere l’evolversi della situazione epidemiologica nel nostra Paese e i conseguenti dati a partire dal prossimo 3 dicembre, data scadenza ultimo DPCM, il governo continua a muoversi in vista delle festività natalizie, pensando a un nuovo DPCM da far entrare in vigore subito dopo la scadenza di quello attuale, prevista proprio l’inizio del prossimo mese.

Per quella data – con netta probabilità – saranno fissate le nuove disposizioni anti-virus, valide anche per il periodo delle festività. Un argomento molto a cuore agli italiani che si troveranno, così come tutto il resto del Mondo, a convivere con il Covid-19 per la prima volta anche a Natale. La speranza resta quella di poter passare il 25 dicembre, se pur sempre con “responsabilità e rigore” – così come recitano come un mantra esperti e Ministri, anche senza particolari stravolgimenti rispetto agli anni passati. Consci dell’importanza delle festività natalizie per un paese come l’Italia – sia dal punto di vista della tradizione, sia da un punto di vista economico, il Governo, sarebbe già a lavoro per emanare un nuovo Dpcm in grado di allentare alcune misure restrittive a secondo delle zone e dunque dai dati dei contagi.

Tra le misure restrittive che potrebbero essere temporaneamente allentate, quella dello spostamento tra i comuni, per consentire alle famiglie di riunirsi rispettando distanziamento ed evitando assembramenti così come raccomandato dal Governo. Anche il coprifuoco, attualmente fissato per le 22:00, potrebbe subire uno slittamento per la vigilia di Natale e per la sera di Capodanno. Resta da stabile se tutte le regioni, a prescindere dal colore assegnato, potranno usufruire in toto dell’allentamento di tutte le misure restrittive. Ciò che è certo è che qualsiasi variazione dell’attuale DPCM verrà concretizzato solo qualora i dati prenderanno la giusta piega discendente nelle prossime settimane.

