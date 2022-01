Balotelli positivo al Covid e in isolamento: era in vacanza in Italia

L'Adana Demirspor ha comunicato il contagio dell'attaccante, che resta in isolamento in Italia

Cattive notizie per Mario Balotelli, in vacanza in Italia per le feste. L'ex attaccante della nazionale è risultato positivo al Covid-19 così come comunicato dal suo attuale club tramite i propri canali di riferimento, e si trova attualmente in isolamento.