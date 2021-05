Riforma Coppa Italia, Letta tuona: “Grave errore escludere la Serie C, non è bastata la Superlega?”

Non si spengono i riflettori sulla riforma della Coppa Italia.

Non si placano le polemiche sul nuovo format della Coppa Italia – varato ieri dalla Lega Serie A, che ha portato all’esclusione della Serie C dal torneo, e all’approvazione solo di 40 squadra di A e B. Diversi i personaggi del mondo del pallone intervenuti per mostrare il proprio disappunto sulla recente decisione, tra questi, anche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta.

“Leggo che stanno decidendo di fare la prossima Coppa Italia di calcio senza squadre di Serie C – le parole del segretario del Pd su Twitter – Un errore grave. Nel resto d’Europa si valorizzano i club delle serie minori. Ma non è bastata la lezione della SuperLega?”.