Coppa Italia, il costo biglietti divide i tifosi. Dai 5 euro del Parma ai 22 della Salernitana

A Palermo biglietti di curva a 10 euro, tra chi si lamenta del prezzo e chi approva la scelta del club

⚽️

Ritorna la Coppa Italia e dopo tanto tempo molti stadi torneranno a riempirsi. Pur con le limitazioni Covid, ma si respira già un’aria diversa, come di ritorno alla normalità.

A Palermo, per esempio, il turno eliminatorio si giocherà in casa: i rosanero affronteranno il Picerno in Coppa Italia, sabato 21 agosto alle 17.30. Per il club sarà la prima occasione in una partita ufficiale per testare la macchina organizzativa che con le nuove regole anti Covid dimezzano i posti allo stadio, dispongono gli spettatori a scacchiera e prevedono accesso con Green Pass e controlli ai tornelli. Spese organizzative in più per tutte le società, soprattutto per club come il Palermo che si trovano a gestire impianti da Serie A.

Il prezzo dei biglietti per la gara di Coppa Italia tra Palermo e Picierno sarà di €20 per tutti i settori della Tribuna, €15 per la Gradinata, €10 per le curve. Chi si vaccinerà allo stadio entrerà gratis (nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 agosto dalle 9,30 alle 16,30 verrà allestita un'apposita postazione per la vaccinazione nel piazzale antistante lo stadio).

Il prezzo del tagliando però divide i tifosi rosanero tra chi reputa la cifra giusta e chi troppo cara. Nel sondaggio lanciato da Mediagol, in circa 24 ore i nostri lettori si sono espressi per il 52% come “troppo caro”, mentre il 42% come “prezzo giusto”. Circa il 4% ha invece votato la voce “troppo economico”.

Nel resto d’Italia, per le partite di Coppa di questi giorni, si va dal minimo del Parma, che vende le curve 5 euro contro il Lecce, al massimo della Salernitana, che le vende a 22 euro contro la Reggina. Sempre le curve: Bologna 5 euro contro la Ternana, Venezia 8 euro la partita contro il Frosinone, Crotone 10 euro contro il Pisa, Empoli 10 euro contro Vicenza, Torino-Cremonese 10 euro.

Tra le motivazioni dei tifosi del Palermo che si lamentano del prezzo, c’è principalmente un confronto con il passato, dunque molti hanno evidenziato l’orario scomodo e il troppo caldo, la bassa categoria, la caratura degli avversari e dei giocatori che ovviamente non sono quelli dei tempi della Serie A. Chi invece ritiene il prezzo giusto o troppo economico, giustifica il prezzo di 10 euro stabilito dal Palermo principalmente con i maggiori costi di gestione, con l’amore per la propria squadra, con la voglia di tornare allo stadio e aiutare la nuova società del presidente Mirri.

Il Palermo, che può contare sulla capienza massima di 36 mila posti dello stadio “Renzo Barbera”, avrà 18 mila posti a disposizione in base alla normativa vigente (sempre che la Sicilia resti in zona bianca, perché in zona gialla si passa a 9000 posti).

Se la scelta dei prezzi si rivelerà giusta o sbagliata per molte squadre lo svelerà soltanto l’esito dello sbigliettamento. Come sempre saranno le leggi del mercato, di domanda e offerta, a stabilire chi avrà ragione.