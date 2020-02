Real Madrid, Zidane: “Gara che vale come una finale. Lite Mbappé-Tuchel? Ecco cosa penso…”

Il Real Madrid si prepara per la sfida contro il Real Sociedad, in programma domani.

Zinedine Zidane, tecnico dei blancos, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la formazione guidata da Imanol Alguacil, valevole per i quarti di finale di Coppa del Re. Il coach francese ha analizzato la situazione dei suoi, accennando inoltre alla stella Mbappé: “E’ una finale, non un quarto. Se ti battono sei fuori, dunque dovremo essere molto concentrati. Il conflitto tra Mbappé e il tecnico del PSG Tuchel? Non penso agli altri e a ciò che fanno. Ho abbastanza problemi per conto mio. Vinicius? Ha la mia fiducia e ha qualità e se non gioca non è per una questione di fiducia ma perché su 25 giocatori , in campo ci vanno in 11 e 18 possono essere convocati. Il turnover? Ho 25 giocatori molto bravi e tutti devono contribuire alla causa. Abbiamo bisogno di 20-25 giocatori per tutte le competizioni“.

