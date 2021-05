UEFA, arriva la conferma: finale Champions a Istanbul, 4.000 biglietti per i tifosi di ciascuna squadra

La Finale 2021 della Champions League è pronta a prendersi la scena.

Con la vittoria in semifinale del Chelsea contro il Real Madrid di Zidane, è stata ufficialmente delineata la seconda squadra che si giocherà in finale contro il Manchester City, la prestigiosa coppa dalle ‘grandi orecchie’. Sarà una finale tutta inglese cosi come accadde nell’edizione 2018/19 tra il Liverpool e il Tottenham giocata a Madrid e vinta dai Reds.

Dopo i rumors circolati negli ultimi giorni sulla città che ospiterà l’attesissima sfida, come riportato da “Tuttomercatoweb”, la Uefa ha reso noto che il match tra Manchester City e Chelsea verrà disputato a Istanbul. Ma la novità più importante, riguarda i tifosi: circa 4.000 supporters di ciascuna delle due squadre, infatti, potranno assistere alla finale. Un piccolo grande passo verso la normalità, che permetterà alle due formazioni di poter contare su una fetta – se pur ridotta – del proprio pubblico. Una notizia diffusa dalla stessa Uefa, attraverso una nota ufficiale.

“Ci sarà un numero limitato di spettatori, ma ci è stato assicurato che il blocco in vigore fino al 17 maggio non avrà alcun impatto sulla partita. La UEFA continua a lavorare a stretto contatto con la Federcalcio turca e le autorità locali e nazionali per organizzare la partita in sicurezza. Informazioni dettagliate riguardanti la partita, i dettagli di viaggio e di emissione dei biglietti saranno comunicate pubblicamente entro la fine della settimana”.