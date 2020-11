Champions League, Real Madrid-Inter: Perisic con Lautaro, Zidane si affida al tridente. Le formazioni ufficiali

Manca sempre meno a Real Madrid-Inter.

Appuntamento importante per i nerazzurri che questa sera scenderanno in campo a Valdebebas per affrontare il Real Madrid. Niente sorprese per Conte che schiera il classico 3-4-1-2 con Barella alle spalle della coppia Perisic-Lautaro Martinez. Zidane col tridente Asensio-Benzema-Hazard.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. All. Zidane.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic. All. Conte