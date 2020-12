Champions League, Ajax-Atalanta: 0-1 all’Amsterdam Arena, la Dea vola agli ottavi di finale

Serata storica per l’Atalanta.

1 gol e tante emozioni all’Amsterdam Arena dove, questa sera, Ajax e Atalanta si sono affrontati nella sfida valida per la sesta ed ultima gara della fase a gironi di Champions League. Alla Dea, a cui sarebbe bastato un solo punto per conquistare gli ottavi di finale – per il secondo anno consecutivo, vince invece in casa dei Lancieri grazie alla rete di Muriel messa a segno all’85° qualificandosi come seconda classificata del gruppo D dietro il Liverpool.

La classifica aggiornata del Gruppo D: Liverpool 12, Atalanta 11, Ajax 7, Midtjylland 1.