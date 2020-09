Champions League 2020/21: impresa Ferencvaros, Olympiakos e Dinamo Kiev volano ai gironi

Sono Ferencvaros, Olympiakos e Dinamo Kiev a raggiungere la fase a gironi della prossima Champions League.

Battuto il Gent a Kiev che non riesce a rimontare l’1-2 subito all’andata, arrendendosi ad una Dinamo Kiev scatenata che si porta a casa la partita grazie alle reti di Buyalskyy, De Pena e Rodrigues. Storica impresa del Ferencvaros che, in casa del Molde, conquista la Champions League dopo 25 anni, grazie al 3-3 dell’andata. Gara senza troppe emozioni a Cipro dove, i greci, non vanno oltre lo 0-0, conquistando tuttavia il pass per la fase successiva della competizione in virtù del 2-0 dell’andata.