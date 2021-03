Bayern Monaco-Lazio, Correa: “Vogliamo metterli in difficoltà, obbligatorio provarci fino alla fine”

Tutto pronto per la sfida di Champions League, Bayern Monaco–Lazio.

A poco più di un’ora al match valevole per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, l’attaccante capitolino, Joaquin Correa, ha parlato della sfida di questa sera contro il Bayern Monaco ai microfoni di “Lazio Style Radio”, spiegando quanto la compagine allenata dal tecnico Simone Inzaghi creda ancora al passaggio del turno, nonostante il pesante 1-4 subito nella gara d’andata, con la volontà di mettere in crisi i campioni in carica. Di seguito le parole del numero 11 della Lazio.

VIDEO Bayern Monaco-Lazio, Inzaghi: “La Lazio e la Champions League? Ecco cosa penso”

“Dobbiamo cercare di fare subito qualche gol per mettere in difficoltà il Bayern e provare a passare il turno. È una speranza che abbiamo ancora al termine di un percorso importante come quello fatto finora da noi. Vogliamo finire a testa alta. Loro davanti sanno fare la differenza, ma noi dobbiamo scendere in campo cercando di fargli male in ogni occasione per poi difendere tutti assieme e cercare di essere fastidiosi e metterli in difficoltà. Campionato? Le ultime gare non abbiamo giocato il nostro calcio, ma siamo fiduciosi e oggi è una grande partita per dimostrare che possiamo lottare”.

VIDEO Bayern Monaco-Lazio, i biancocelesti scaldano i motori: ultimo allenamento a Formello prima della sfida dell’Allianz Arena