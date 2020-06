Barcellona, Setién pensa al Napoli: “Spero di poter giocare al Cam Nou, campo neutro vantaggio per gli azzurri”

Il Barcellona continua a vincere in campionato senza però dimenticarsi della Champions.

VIDEO Napoli-Juventus, il trionfo in Coppa Italia: città in festa per tutta la notte, fuochi d’artificio e…

I blaugrana nel mese di agosto dovranno affrontare il Napoli nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale della competizione europea, all’andata il match si chiuse sull’1-1. Il tecnico dei catalani, Quique Setièn, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Siviglia, si è anche soffermato sulla sfida europea contro gli azzurri guidati da Rino Gattuso.

VIDEO Napoli-Juventus, Frey senza freni: “Ancelotti ha aiutato Gattuso in una cosa, vi spiego”

“Quello che spero è di poter giocare al Camp Nou contro il Napoli dopo che l’andata è stata giocata sul loro campo e con tutti i tifosi sugli spalti. Sarebbe sicuramente una cosa molto diversa giocare in uno stadio vuoto o addirittura in campo neutro. Sarebbe un vantaggio per il Napoli”.