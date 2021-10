Catania, senti Claiton: “Pronto a dare il mio supporto. Evacuo? Sfida tra quota 100”

Trentasette anni e ancora tanta voglia di dimostrare il suo valore professionale, Claiton Dos Santos è tornato a disposizione del suo Catania per riprendere in mano il timone della retroguardia etnea, sotto la guida del tecnico Francesco Baldini

Sembra essere passato il periodo buio vissuto da Claiton Dos Santos, centrale brasiliano del Catania - alla sua seconda stagione in maglia rossazzurra -, con un passato tra Bologna , Chievo e Crotone . Il calciatore classe 1984, rivede la luce lasciandosi alle spalle il tunnel oscuro dei quattro mesi di stop che hanno costretto il difensore, ex tra le altre del Bari , a rimanere fuori dal manto erboso in questo avvio di stagione di Serie C . Tornato a disposizione nel corso del match contro l' AZ Picerno - vinto dal Catania per 1-0 -, il brasiliano ha concesso un'intervista a "La Gazzetta dello Sport".

"Ero partito benissimo in ritiro poi ho accusato un infortunio al ginocchio e la frattura della costola. Sono rientrato la settimana scorsa e sono stato schierato titolare col Picerno. C'era la sofferenza fisica, ma anche la voglia di dare il mio aiuto al gruppo. La sfida con Evacuo di domenica? I quasi quarantenni stanno andando bene, è un girone in cui serve anche l'esperienza. Sarà un duello quasi da quota 100. Evacuo ha esperienza sotto porta, dovremo tenerlo più lontano dall'aera perché ti colpisce in qualsiasi momento. I tanti 'vecchietti' presenti nel Girone C? Cito a memoria Castaldo della Paganese, che ha una vitalità incredibile, così come Jefferson del latina, per non parlare del mio amico Reginaldo ora al Picerno. Abbiamo tutti entusiasmo e si nota".