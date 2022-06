Inter, bozza di accordo con il Chelsea: il prestito di Lukaku sarà biennale

La trattativa che dovrebbe comportare il ritorno di Lukaku all'Inter, dal Chelsea, si arricchisce di nuovi dettagli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inter e Chelsea avrebbero già un gentlemen agreement per prolungare di un anno il prestito di Romelu Lukaku in nerazzurro. Il prestito biennale, infatti, è stato vietato dalle nuove norme Fifa, per questo motivo le due società avrebbero concordato un accordo verbale anche per la stagione 2023/2024. Per l'attaccante, sottolinea la rosea, l’Inter è stata una scelta di cuore dopo il discusso addio della scorsa estate.