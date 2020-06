Calciomercato, novità per la stagione 2020/21: i calciatori potranno giocare per 3 squadre diverse

Novità in vista della stagione 2020/21.

In Italia l’epidemia di Covid-19, la sospensione temporanea dei campionati sportivi e il conseguente slittamento dei calendari hanno avuto importanti ripercussioni sul mondo del calcio. Dai protocolli sanitari da seguire alle porte chiuse negli Stadi, fino alle variazioni nel calciomercato. Le date, infatti, hanno subito dei cambiamenti, ma non solo. Una ulteriore novità relativa alla finestra dei trasferimenti farà entrare nella storia questa annata post pandemia. La FIGC, a seguito del Consiglio federale odierno, ha infatti stabilito che, su indicazione della FIFA, in via transitoria per la stagione 2020/21, sarà consentito il tesseramento di un calciatore per tre club diversi in una sola stagione e al contempo la possibilità di giocare per tutte queste squadre.

FIGC, Gravina: “Assegnato lo Scudetto alla Juventus femminile. Ripresa Serie A? Ho la mia idea”