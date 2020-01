Calciomercato Fiorentina, la toccata e fuga di Pedro: ufficiale il trasferimento del brasiliano in prestito al Flamengo

Pedro Guilherme approda al Flamengo.

L’attaccante originario di Rio de Janeiro, dopo aver giocato appena cinquantanove minuti con la maglia della Fiorentina, si trasferisce con la formula del prestito al Clube de Regatas do Flamengo, squadra militante nella prima divisione brasiliana. La Viola, lo scorso mercato estivo, aveva investito per il cartellino del talentuoso attaccante ben diciotto milioni di euro, prelevandolo dalla Fluminense Football Club. Curioso il destino professionale di Pedro che approderà al suo nuovo club a titolo temporaneo con diritto di riscatto sull’intero cartellino del calciatore. L’arrivo a Firenze di Patrick Cutrone, tornato a calcare i campi della nostra Serie A in prestito dal Wolverhampton Wanderers Football Club, è stato accolto con grande entusiasmo dalla tifoseria gigliata. Il pubblico di fede viola freme all’idea di ammirare l’ex Milan insieme a Federico Chiesa, in attesa del ritorno in campo di Franck Ribèry ai box per infortunio.

Un’esperienza fugace e piuttosto sterile quella di Pedro nel calcio italiano, il classe ’97 per ritagliarsi maggiore spazio è stato costretto a lasciare momentaneamente il club del patron Commisso. L’attaccante brasiliano tornerà a giocare proprio nella sua città natale nell’auspicio magari di ritornare in quel di Firenze con un bagaglio calcistico più completo. Ecco il comunicato ufficiale diramato dal club viola sul trasferimento di Pedro al Flamengo.

“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2020 con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore ABREU DOS SANTOS Pedro Guilherme al Clube de Regatas do Flamengo”.

Contestualmente alla definizione dell’affare tra i due club, Pedro ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo tesserato del Flamengo tramite l’account ufficiale twitter della società brasiliana: “Sono volato in alto dall’Italia al Brasile, sono arrivato sotto la pioggia, ho superato gradualmente una serie di esami, i documenti sono arrivati…! Andiamo insieme”

